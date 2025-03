Stand: 25.03.2025 06:18 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Farmsen-Berne

In der Nacht zu Dienstag hat es in Farmsen-Berne in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Busbrookhöhe gebrannt. Das Feuer war im Keller ausgebrochen und hatte das Treppenhaus stark verqualmt. Dadurch konnten sich nicht mehr alle Bewohnerinnen und Bewohner selbst aus dem Haus retten. Die Feuerwehr holte sie mit einer Drehleiter von ihren Balkonen. Ein vierjähriger Junge kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus durchgelüftet war, konnten alle zurück in ihre Wohnungen.

