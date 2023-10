Stand: 13.10.2023 06:43 Uhr Brand in Langenhorn: Fitnessstudio evakuiert

Im Hamburger Stadtteil Langenhorn hat es am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. 30 Menschen mussten deswegen ein Fitnessstudio verlassen. Grund war ein Feuer in einem benachbarten Autohaus, wo ein Wagen in einer Tiefgarage gebrannt hatte. Die Feuerwehr brachte die Sportlerinnen und Sportler in einem HVV-Bus unter. Ein Mensch wurde leicht verletzt.

