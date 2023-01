Stand: 18.01.2023 20:37 Uhr Brand in Horn: Feuerwehr rettet zwei Kinder aus Wohnung

Hamburger Feuerwehrleute haben am Mittwochabend zwei Kinder aus einer Wohnung in Horn gerettet. Die beiden waren allein zu Hause, als ein Feuer ausbrach. In der Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Legienstraße schmorte eine Thermoskanne auf dem Küchenherd. Rauch breitete sich in den Zimmern aus. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, nachdem sie Rauchmelder und Kinderschreie hörten. Die Einsatzkräfte holten die unverletzten Kinder mithilfe einer Steckleiter aus der Wohnung, schalteten den Herd ab und belüfteten die Räume.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.01.2023 | 21:00 Uhr