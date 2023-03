Brand in Hochhaus in Ohlsdorf: Mann stirbt in Wohnung Stand: 07.03.2023 06:48 Uhr Bei einem Feuer in einer Wohnung in Hamburg-Ohlsdorf ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In der Wohnung im achten Stock des zehngeschossigen Hochhauses hatte offenbar ein Pflegebett gebrannt. Der 65-jährige Bewohner lag in dem Bett und konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen. Das Feuer bereitete sich schließlich in der Wohnung aus.

Dichter Rauch rund um Fuhlsbüttler Straße

Der Brand ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr an der Fuhlsbüttler Straße. Der Wind wehte dichten Rauch durch die umliegenden Straßen. Die Feuerwehrleute kamen über eine Drehleiter und das Treppenhaus in die ausgebrannte Wohnung. Dort fanden sie die Leiche des Bewohners.

Weitere Bewohner konnten sich ins Freie retten

Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses konnten sich selbst ins Freie retten, alle blieben unverletzt und ihre Wohnungen unbeschadet. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.03.2023 | 06:00 Uhr