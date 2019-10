Stand: 04.10.2019 06:28 Uhr

Brand in Hochhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

In mehreren Kellerverschlägen eines Hochhauses in Hamburg-Billstedt ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr in der Max-Pechstein-Straße in der Siedlung Mümmelmannsberg eintraf, schlugen die Flammen bereits aus den Kellerfenstern auf den Gehweg, an der Hausfassade zog dichter Qualm hoch. Rauch zog auch in das Treppenhaus des neungeschossigen Wohnhauses und schnitt den Bewohnern die Fluchtwege ab.

Hochhausbrand in Mümmelmannsberg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.10.2019 06:00 Uhr Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg-Billstedt: Im Keller eines neungeschossigen Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Zehn Menschen wurden gerettet. War es Brandstiftung?







Zehn Menschen gerettet

Viele flüchteten auf die Balkone und riefen um Hilfe, wie Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger sagte. Zehn Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet.

Eine Frau und ein Mann kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wieso in dem Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen ist, müssen jetzt die Experten des Landeskrminalamtes klären. Möglicherweise handelt es sich um Brandstiftung.

