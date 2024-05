Brand in Hamburg-Heimfeld: Feuerwehr warnt vor Rauch Stand: 23.05.2024 06:32 Uhr Auf einem Firmengelände am Hamburger Hafen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr veröffentlichte eine Warnmeldung wegen der Rauchgase.

Ein Schrotthaufen sei auf dem Gelände, auf dem Altmetalle umgeschlagen werden, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Verletzt worden sei dabei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Warnung gilt auch für Harburg und Wilhelmsburg

Die Feuerwehr Hamburg warnte am Morgen wegen Rauchgasen für den Bereich Hamburg-Heimfeld. Eine größere Rauchwolke habe sich durch das Feuer entwickelt und beeinträchtige Heimfeld, Harburg und Wilhelmsburg. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten. Laut Angaben der Polizei dauerte die Brandbekämpfung am Morgen zunächst weiter an.

