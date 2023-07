Stand: 09.07.2023 11:55 Uhr Brand in Getreidesilo in Wilhelmsburg beschäftigt Feuerwehr

In Hamburg-Wilhelmsburg versucht die Hamburger Feuerwehr seit Stunden, den Brand in einem Getreidesilo zu löschen. Das Feuer war um kurz nach eins in der Nacht zu Sonntag bemerkt worden. Weil der Brandherd in dem riesigen Getreidespeicher schwer zu erreichen ist, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Teile der Anlage müssen möglicherweise demontiert werden.

