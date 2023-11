Stand: 08.11.2023 20:43 Uhr Brand in Flüchtlingsunterkunft in Borgfelde

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Borgfelde haben zwei Männer am Mittwochabend eine Rauchgasvergiftung erlitten. Eine Wohnung in der Unterkunft im Ausschläger Weg ist komplett ausgebrannt. Mehr als 160 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Für sie wurden ein Bus des Hamburger Verkehrsverbundes und ein Großraumrettungswagen zur Verfügung gestellt. Die Brandursache ist noch unklar.

