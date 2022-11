Brand in Farmsen-Berne: Offenbar löste Bastelei Feuer aus Stand: 08.11.2022 12:32 Uhr Bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne waren in der Nacht zu Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden, das Gebäude ist teilweise unbewohnbar. Jetzt gibt es Erkenntnisse zur Brandursache: Offenbar hatte ein Mann beim Dekorieren Watte entzündet.

Der Brand hatte sich in einem Kinderzimmer des Mehrfamilienhauses am Berner Heerweg ausgebreitet. Dort wollte ein Vater gemeinsam mit seinem Sohn kleine Wolken aus Watte basteln und an die Zimmerdecke kleben. Dabei soll der 40-Jährige eine Zigarette geraucht haben. Offenbar kam er mit der Zigarette an die Watte und den Klebstoff, der sich dann entzündete.

Videos 1 Min Feuer in Farmsen-Berne In einem Mehrfamilienhaus ist in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (06.11.2022) 1 Min

Vater und Sohn konnten Krankenhaus verlassen

Die Polizei geht daher von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Das Feuer breitete sich schnell im Haus aus, Flammen schlugen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses. Der Vater erlitt leichte Brandverletzungen am Kopf und an der Hand, der zwölfjährige Sohn an den Füßen. Beide haben inzwischen das Krankenhaus verlassen. Auch ein dritter Bewohner musste in der Klinik behandelt werden, weil er Rauchgas eingeatmet hatte.

