Stand: 03.08.2023 08:27 Uhr Brand in Bergedorf: Feuerwehr muss zehn Menschen evakuieren

In einem Mehrfamilienhaus in Bergedorf hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Die Hamburger Feuerwehr wurde gegen 5.30 Uhr in die Soltaustraße gerufen. Im Keller brannten ein Computer und ein Kabel. Die Feuerwehr holte zehn Menschen aus dem Haus, darunter zwei Kinder. Niemand wurde verletzt. Das Feuer war schnell gelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen wieder zurück in ihre Wohnungen.

