Stand: 08.06.2023 07:12 Uhr Brand in Bahntunnel: Nachtzug von Innsbruck nach Hamburg evakuiert

Bei einem Brand in einem Bahntunnel im österreichischen Bundesland Tirol sind mehr als 30 Zugreisende leicht verletzt worden. Wie die Leitstelle der Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, war ein Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betroffen, der von Innsbruck nach Hamburg und Amsterdam unterwegs war. Den Angaben zufolge wurden 151 Menschen aus dem Zug in Sicherheit gebracht. 33 von ihnen seien leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Laut ÖBB hatte ein Oberleitungsschaden den Brand in dem Tunnel ausgelöst.

