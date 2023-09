Stand: 22.09.2023 08:18 Uhr Brand in Autowerkstatt löst NINA-Warnmeldung aus

In Hamburg-Hohenfelde hat am frühen Freitagmorgen eine Autowerkstatt im Wandsbeker Stieg gebrannt. Drei Löschzüge rückten in den Wandsbeker Stieg nach Hohenfelde aus. Wegen des starken Rauchs wurden Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Stadtteile gewarnt - der Brand hatte eine amtliche Warnmeldung über die Warn-App NINA ausgelöst.

