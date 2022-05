Wohnungsbrand in Altona: Eine Person schwer verletzt Stand: 05.05.2022 20:04 Uhr Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altona ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Die Hamburger Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die schwerverletzte Person sei in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der Feuerwehr. Der Brandherd lag den Angaben zufolge im vierten Obergeschoss eines Hauses in der Löfflerstraße. Das Feuer breitete sich von der Wohnung aus. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich nach ersten Erkenntnissen selbst in Sicherheit bringen.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Aus dem Dachstuhl des Hauses quoll am Abend noch Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand und war danach noch mit der Beseitigung von Glutnestern beschäftigt. Sie war mit drei Löschzügen, Drehleitern und rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Wie viele Wohnungen nach dem Brand unbewohnbar sind, ist noch unklar.

