Stand: 12.04.2023 16:47 Uhr Brand im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Am Dienstagabend ist im zweiten Stock des Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin ein Feuer ausgebrochen. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein elektronisches Gerät in Brand, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei am Mittwoch sagte. Die Flammen hätten auf einen Schaltkasten und Kabel übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge zügig löschen. Eine 31 Jahre alte Mitarbeiterin erlitt demnach eine leichte Rauchgasvergiftung. Gefährliche Stoffe seien nicht ausgetreten.

