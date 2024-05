Stand: 14.05.2024 09:33 Uhr Brand auf Dach eines Grundschulgebäudes in Jenfeld

In Jenfeld hat es in der Nacht zum Dienstag in einer Grundschule gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach mehreren Stunden am frühen Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Am Montagabend hatte das Dach des Gebäudes in der Charlottenburger Straße Feuer gefangen. Das Haus ist noch im Bau. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar.

