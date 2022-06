Stand: 04.06.2022 07:15 Uhr Brand auf Balkon in der Brahmsallee

Bei einem Feuer in Harvestehude ist eine Person am Freitagabend verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr am Sonnabend mitteilte, hatte es um kurz nach 20 Uhr auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Bahmsallee gebrannt. Das Feuer wurde gelöscht. Die anderen Hausbewohnerinnen und -bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. | Sendedatum NDR 90,3: 04.06.2022 07:00