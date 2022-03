Stand: 29.03.2022 19:30 Uhr Brand an einem Bahndamm in Rothenburgsort

In Rothenburgsort hat es am frühen Dienstagabend einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. An einem Bahndamm in der Billstraße war ein Brand ausgebrochen. Das Gelände entzündete sich auf einer Länge von zweihundert Metern. Zahlreiche Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf gelagerte Paletten und teilweise auf eine Lagerhalle nicht verhindern. Zeitweise war eine dunkle Rauchsäule über Hamburg zu sehen. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 29.03.2022 19:30

