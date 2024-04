Stand: 16.04.2024 13:20 Uhr Branchenverband Bitkom: Hamburg bei Digitalisierung Spitzenreiter

Bei der Digitalisierung schneidet Hamburg in einem aktuellen Vergleich der Bundesländer am besten ab. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten sogenannten Länderindex des Digitalverbands Bitkom hervor. Hamburg erreichte demnach 73,5 von möglichen 100 Punkten. Dahinter folgten Berlin mit 71,5 und Bayern mit 66,9 Punkten. Schlusslichter waren demnach Mecklenburg-Vorpommern mit 53,2 Punkten, Sachsen-Anhalt mit 52,2 und Thüringen mit 49,6 Punkten. Erfasst wurden in dem Digitalranking Daten aus den Bereichen digitale Wirtschaft, digitale Infrastruktur, digitale Gesellschaft sowie Governance und digitale Verwaltung.

