Bramfeld: Geburtshilfe per Telefon

In Bramfeld hatte es ein kleiner Junge bei seiner Geburt in der Nacht zum Mittwoch sehr eilig: Seine Eltern haben es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft. Per Telefon leistete ein Feuerwehrmann Geburtshilfe für das Paar. Als der Rettungswagen um kurz nach 3 Uhr eintraf, war die Familie schon zu dritt. Mutter und Kind sind wohlauf.

