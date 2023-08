Stand: 31.08.2023 10:21 Uhr Boy-Gobert-Preis für Schauspielerin Pauline Rénevier

Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Pauline Rénevier. Die 24-Jährige, geboren 1998 in Rio de Janeiro und aufgewachsen in Hamburg, ist seit der Spielzeit 2022/23 Ensemblemitglied am Thalia Theater. Der Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Die Auszeichnung soll am 10. Dezember im Thalia Theater überreicht werden.

