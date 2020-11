Boy-Gobert-Preis 2020 an Josefine Israel verliehen Stand: 29.11.2020 18:45 Uhr Der Boy-Gobert-Preis 2020 ist am Sonntag im Thalia Theater an die Schauspielerin Josefine Israel verliehen worden. Sie ist seit fünf Jahren Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhauses in Hamburg.

Die Preisverleihung fand im Thalia Theater wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum statt und wurde im Livestream übertragen. Der Preis der Körber-Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Jury lobt Israel als "lebendig", "klug" und "differenzierungsfähig"

Josefine Israel ist seit 2015 Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Sie überzeuge "in den unterschiedlichsten Rollen mit hoher schauspielerischer Differenzierungsfähigkeit, mit lebendiger Initiative und klugem Verständnis auch für entschiedene Regiehandschriften", hieß es in der Begründung der Jury.

In Theaterfamilie groß geworden

Geboren wurde Israel 1991 in Frankfurt/Oder als Tochter einer Dramaturgin und eines Schauspielers. Aufgewachsen ist sie in Berlin. Seit fünf Jahren erforscht und erfährt sie nun im Schauspielhaus-Ensemble die Tiefen und Abseiten ihrer Rollen in wunderbarem Zusammenspiel aus Kopf und Körperlichkeit.

Preis ist nach ehemaligem Thalia-Intendanten benannt

Der Boy-Gobert-Preis ist nach dem ehemaligen Intendanten des Thalia Theaters benannt. Seit 1981 wird er an junge Schauspieler und Schauspielerinnen an Hamburgs Bühnen verliehen.

