Bornplatz-Synagoge: Jüdische Gemeinde bekommt Grundstück zurück

Die Jüdische Gemeinde Hamburg soll für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge das Grundstück am Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel zurückerhalten. Die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und Linken teilten am Montag mit, dass die Bürgerschaft in der kommenden Woche einen entsprechenden fraktionsübergreifenden Antrag beschließen soll. Die Bornplatz-Synagoge war einst das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands und wurde vor rund 85 Jahren von den Nazis zerstört.

