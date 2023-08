Stand: 10.08.2023 06:27 Uhr Borgfelde: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In der Nähe des Marienkrankenhauses in Borgfelde hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. 30 Feuerwehrleute mussten in der Straße Burggarten einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Drei Kinder und sechs Erwachsene wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

