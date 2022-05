Stand: 13.05.2022 15:50 Uhr Borgfelde: 69-Jähriger tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

In Borgfelde ist offenbar ein 69 Jahre alter Mann getötet worden. Ein Freund habe den Toten in dessen Wohnung an der Bürgerweide am Donnerstagabend gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei nun eine Obduktion des Leichnams angeordnet worden, um die Todesursache zu klären. Die Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 14:00