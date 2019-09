Stand: 03.09.2019 12:49 Uhr

Bombenfund im Hafen: Alter Elbtunnel gesperrt

Auf einer Baustelle im Hamburger Hafen ist am Dienstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Es handele sich um eine 500 Kilogramm schwere Bombe amerikanischer Bauart, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Blindgänger sei zum Teil beschädigt und habe einen Aufschlagzünder. Die Polizei teilte per Twitter mit, die Bombe müsse vor Ort in Steinwerder entschärft werden. Der Bereich in einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle soll geräumt werden. Voraussichtlich wird auch ein Teil des Schiffsverkehrs auf der Elbe betroffen sein. Die Entschärfung der Bombe soll erst im Laufe des Nachmittags stattfinden.

Der Alte Elbtunnel und der Fähranleger Steinwerder sind laut Polizei bereits gesperrt worden. Fußgänger und Radfahrer zwischen Wilhelmsburg und der Innenstadt sollten die Fähre der Linie 73 ab der Haltestelle Ernst-August-Schleuse nutzen.

Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern?







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2019 | 12:00 Uhr