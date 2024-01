Stand: 23.01.2024 15:50 Uhr Bombenfund? Krankenhaus-Patienten müssen verlegt werden

Im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand müssen etwa 60 Patientinnen und Patienten aus zwei Stationen in andere Bereiche der Klinik verlegt werden. In der Nähe des Krankenhauses wird gerade das Fernwärmenetz gebaut. Bei den Bauarbeiten wurde eine Bodenanomalie im Boden entdeckt. Die Hamburger Feuerwehr will nun am Montag, den 29. Januar, und Dienstag, den 30. Januar, prüfen, ob es sich um Weltkriegsbomben handelt. Daher werden Operationen verschoben und Besuche sind auch nicht möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.01.2024 | 16:00 Uhr