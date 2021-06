Boeing 707: Ein Düsenjet wird verschrottet und versteigert Stand: 11.06.2021 13:00 Uhr Am Hamburger Flughafen wird derzeit der historische Düsenjet Boeing 707 zerlegt. Der Airport kann sich den Unterhalt nicht mehr leisten - und alle Versuche, die Maschine in ein Museum zu bringen, sind gescheitert.

Mit schwerem Gerät gehen die Arbeiter vor: Eine riesige Metallsäge schneidet in wenigen Minuten die Spitzen der Tragflächen ab. "Das ist natürlich schon traurig", sagt Jens-Peter Franz vom Auktionshaus Dechow. Er hat vom Flughafen den Auftrag bekommen, die Maschine zu zerlegen.

Düsenjet als Kulisse für zahlreiche Filme

Bis 1975 ist der Düsenjet weltweit für die Lufthansa geflogen. Danach diente er als fliegendes Klassenzimmer für Flugzeugmechanikerinnen und -mechaniker von Lufthansa Technik in Hamburg. Seit mehr als 20 Jahren stand die Boeing nun an der Flughafenumgehung - und war Kulisse für zahlreiche Filme, etwa bei "Kick it like Beckham".

Die Einzelteile der Maschine sollen im September versteigert werden, so Auktionator Franz: "Zum Beispiel Instrumente aus dem Cockpit, aber auch Großteile wie Triebwerke, das Leitwerke,...". Bereits in der kommenden Woche wird am Flughafen nichts mehr von der historischen Boeing 707 zu sehen sein.

