Bluttat am Jungfernstieg: Heute fällt das Urteil

Das Hamburger Landgericht wird heute Vormittag das Urteil gegen den Vater verkünden, der im April am S-Bahnhof Jungfernstieg seine ehemalige Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter erstochen hatte. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit um das Kind.

Für die Staatsanwältin war es eine Bestrafungsaktion. Sie ist davon überzeugt, dass der 34-Jährige seine Tochter tötete, um sich an der aus Neustrelitz stammenden Mutter zu rächen. Mit dieser hatte er um das Sorgerecht für das Kind gestritten. Erst am Tag vor der Tat hatte der Flüchtling aus dem Niger erfahren, dass er es nicht bekommen würde. Um die Mutter dafür zu bestrafen, habe er ihr das nehmen wollen, was sie liebte: das gemeinsame Kind. Anschließend erstach er dann auch noch die Mutter.

Lebenslänglich oder zeitlich begrenzte Haft?

Für die Staatsanwältin ist das zweifacher Mord. Sie verlangte darüber hinaus eine besondere Schwere der Schuld festzustellen, so dass der Angeklagte wohl auch nach 15 Jahren nicht aus dem Gefängnis freikäme.

Dessen Verteidiger hingegen geht davon aus, dass der Angeklagte keinen heimtückischen Mord begangen hat, sondern Mutter und Kind spontan aus dem Streit heraus tötete. Dann müsste er eine zeitlich begrenzte Haftstrafe bekommen. Das Landgericht will das Urteil am späten Vormittag verkünden.

