Stand: 17.04.2023 06:20 Uhr Blutlache: Polizei sucht nach verletzter Person

An der Reesendammbrücke am Jungfernstieg haben Passanten am Sonntagabend eine große Blutlache gefunden. Polizei und Feuerwehr haben daraufhin nach einer verletzten Person gesucht, gefunden wurden aber nur blutige Socken. Ein Spürhund führte die Beamten bis zum Bahnhof Dammtor. Dort verlor sich die Spur. Ein Test hat inzwischen ergeben, dass das Blut von einem Menschen kommt. Die Polizei ermittelt.

