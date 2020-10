Blohm+Voss: Fortschritte bei Großauftrag für die Marine Stand: 13.10.2020 18:33 Uhr Bei Blohm+Voss ist am Dienstag ein weiteres Vorschiff für den Bau der Korvettenklasse K130 für die Deutsche Marine angekommen. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt norddeutscher Werften.

Der Großauftrag umfasst insgesamt fünf Schiffe dieses Typs. In Hamburg wird das bei der Bremer Lürssen Werft gefertigte Vorschiff mit dem in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) gebauten Heckteil zusammengeschweißt. Auch die Endausrüstung und Erprobung erfolgt bei Blohm+Voss. In den kommenden Jahren werden insgesamt fünf dieser neuen Korvetten in Hamburg, Bremen, Wolgast und Kiel (Schleswig-Holstein) gebaut.

Erstes Schiff wird auf Ausdockung vorbereitet

Der Arbeitsgemeinschaft (Arge) K130 gehören die Schiffbau-Unternehmen Lürssen, ThyssenKrupp Marine Systems und German Naval Yards an. Das erste Schiff wird derzeit in Hamburg auf die Ausdockung vorbereitet. Der am Dienstag in der Hansestadt eingetroffene Teil gehört zum zweiten Schiff. Die ersten fünf K130-Korvetten sind seit 2008 im Dienst.

