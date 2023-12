Blockade am Hamburger Flughafen: Lufthansa fordert Schadenersatz

Stand: 17.12.2023 14:07 Uhr

Der Lufthansa-Konzern will Klimaaktivisten und -aktivistinnen der "Letzten Generation" zur Kasse bitten. Laut "Bild am Sonntag" fordert das Unternehmen 740.000 Euro Schadensersatz. Der größte finanzielle Schaden ist demnach bei einer Aktion in Hamburg entstanden.