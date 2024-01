"Block House"-Erbin gesteht offenbar Entführung ihrer Kinder Stand: 05.01.2024 07:40 Uhr Christina Block hat offenbar selbst dafür gesorgt, dass ihre Kinder aus Dänemark zurückgeholt wurden. Das soll die Hamburger Unternehmerin nach übereinstimmenden Medienberichten eingeräumt haben.

In der Silvesternacht waren die gemeinsamen Kinder dem Ex-Mann von Christina Block nach Angaben der dänischen Polizei entrissen worden. Im dänischen Gravenstein, rund 30 Kilometer von Flensburg entfernt, wollte dieser mit den zwei 10 und 13 Jahren alten Kindern das Feuerwerk ansehen. Dann rannten Männer auf ihn zu, entrissen ihm beide Kinder, sprangen mit ihnen in ein geliehenes Auto und fuhren nach Deutschland.

Polizei: Kindern geht es gut

Christina Block bestätigte in einem Statement, dass die mutmaßlich entführten Kinder bei ihr sind. Sie selbst hat nach übereinstimmenden Medienberichten dafür gesorgt, dass ihre Kinder in Dänemark dem Vater entrissen werden. Das soll die Hamburger Unternehmerin gegenüber der Staatsanwaltschaft eingeräumt haben, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Mittlerweile haben Mitarbeitende des Jugendamts und die Polizei sich davon überzeugt, dass die Kinder bei der Mutter sind. Dem zehnjährigen Jungen und seiner 13 Jahre alten Schwester geht es laut Polizei "augenscheinlich körperlich gut".

Europäischer Haftbefehl gegen Christina Block

Die "Bild" hatte berichtet, dass gegen die Tochter von Steakhaus-Gründer Eugen Block ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde. Der Haftbefehl soll von dänischen Behörden an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt worden sein. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten am Donnerstag kommentieren, warum der Haftbefehl derzeit wohl nicht vollstreckt wird. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung wurde er von der Staatsanwaltschaft in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt. Das bedeutet, dass Christina Block der Polizei immer mitteilen muss, wo sie sich aufhält.

Gericht ordnete 2021 Herausgabe der Kinder an

Hintergrund der mutmaßlichen Entführung der Kinder ist ein Sorgerechtsstreit. Christina Block und der Vater Stephan Hensel sind geschieden. Der Vater hatte die Kinder vor zwei Jahren gegen den Willen der Mutter bei sich in Dänemark behalten. Ein weiteres Kind ist ebenfalls beim Vater. Ein Hamburger Gericht hatte 2021 die Herausgabe der Kinder angeordnet, das dänische Recht verhindert aber eine Durchsetzung solcher Beschlüsse deutscher Behörden.

Dänisches Gericht entschied offenbar für den Vater

Ob eine mögliche Verwicklung der Mutter in den Vorfall am Neujahrsmorgen Auswirkungen auf das Sorgerecht hätte, ist derzeit unklar. Nach Recherchen von "Zeit online" hat ein dänisches Gericht am 2. Januar per Eilverfahren entschieden, dass das Sorgerecht gänzlich dem Vater zu übertragen ist.

Eugen Block: "Viel Herzleid"

Dem Hamburger Steakhaus-Unternehmer Eugen Block bereitet der Sorgerechtssetreit um die Enkelkinder "viel Herzleid", wie er dem "Hamburger Abendblatt" am Donnerstag sagte.

