Stand: 16.05.2024 10:56 Uhr Block-Familie: Polizei durchsucht Hamburger Elysée-Hotel

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagmorgen Räumlichkeiten im Grand Elysée-Hotel in der Nähe des Dammtorbahnhofs durchsucht. Außerdem kam es in den Wohn- und Geschäftsräumen der Block-Gruppe im Stadtteil Poppenbüttel zu weiteren Durchsuchungen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Aktionen stehen im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit um die Kinder von Blockhaus-Erbin Christina Block. Es bestehe der Verdacht, dass Eugen und Christina Block die Kindesentziehung organisiert und mithilfe weiterer Beschuldigter durchgeführt haben, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Um Beweismittel aufzufinden, seien auch Sachen und Kraftfahrzeuge von Eugen Block durchsucht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2024 | 10:00 Uhr