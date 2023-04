Stand: 21.04.2023 06:00 Uhr Blitzermarathon auch in Hamburg

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich heute in Hamburg auf mehr Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Denn die Polizei beteiligt sich am einem bundesweiten Blitzmarathon. Neben stationären und mobilen Blitzern messen die Polizistinnen und Polizisten überall in der Stadt auch mit Handlasern, wie schnell die Autos fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.04.2023 | 06:00 Uhr