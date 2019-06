Stand: 25.06.2019 15:01 Uhr

Blindgänger in Wilhelmsburg entschärft

Wieder ist ein Blindgänger in Wilhelmsburg entdeckt worden: Arbeiter stießen am Dienstagvormittag bei Sondierungsarbeiten in einer Baugrube in der Dratelnstraße auf eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wegen der großen Hitze wurde der Sprengkörper zunächst mit einer Plastikplane abgedeckt und am Mittag vom Kampfmittelräumdienst schließlich erfolgreich entschärft. Um die Grube waren dafür Sandwälle angelegt worden.

Auch Schule war betroffen

Um die Bombe war zuvor ein Sperrradius von etwa 300 Meter eingerichtet worden, auch die Schule in der Dratelnstraße musste geräumt werden. Die Wilhelmsburger Reichsstraße war während der Entschärfung zwischen den Anschlusstellen Georgswerder und Wilhelmsburg-Mitte gesperrt.

Bombe in Wilhelmsburg entschärft NDR 90,3 - 25.06.2019 15:00 Uhr Der Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr hat den Blindgänger in Wilhelmsburg erfolgreich entschärft. Eine Schule musste während der Entschärfung evakuiert werden.







Immer wieder Wilhelmsburg

Zuletzt waren innerhalb weniger Tage weiter westlich auf dem alten Punica Gelände mehrere Blindgänger entschärft worden. Die Elbinsel Wilhelmsburg war im Zweiten Weltkrieg als Industriestandort sehr oft von alliierten Bombern angegriffen worden. Dabei fielen viele Sprengkörper in den weichen Elbsand der Insel ohne zu explodieren.

Darum geht's: Blindgänger NDR 90,3 - 25.06.2019 19:30 Uhr Autor/in: Kathrin Otto Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern?







