Stand: 06.06.2019 12:47 Uhr

Blindgänger in Hamburg-Wilhelmsburg gefunden

Auf einer Baustelle in Hamburg-Wilhelmsburg ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Laut Feuerwehr ist es eine 250-Kilogramm-Bombe mit Heckaufschlagzünder. Die Bombe sei auf dem ehemaligen Gelände der Punica-Getränkefirma bei Sondierungen in fünf Meter Tiefe im Grundwasser gefunden worden. Sie wurde freigelegt und soll gegen 15 Uhr entschärft werden. Es wurde eine Sperrzone von 300 Metern eingerichtet. Etwa 70 oder 80 Menschen, die in der Gegend leben oder arbeiten, müssen die Gegend nun verlassen. Zusätzlich wurde laut Feuerwehr eine Warnzone von 500 Metern eingerichtet.

