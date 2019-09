Stand: 29.09.2019 10:55 Uhr

Blindgänger entschärft: Elbtunnel wieder frei

Eigentlich sollte der Hamburger Elbtunnel am Sonntagmorgen wieder freigegeben werden, doch Autofahrer mussten bis in den Vormittag Umwege in Kauf nehmen. Grund war der Fund eines Blindgängers in Waltershof südlich des Elbtunnels. Um kurz nach 10 Uhr konnte er von Experten des Kampfmittelräumdienstes erfolgreich entschärft und anschließend abtransportiert werden.

Keine Anwohner im Sperrkreis

Die 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war am Sonntagmorgen unterhalb der A7 bei Bauarbeiten entdeckt worden. Er lag in sechs Metern Tiefe im Grundwasser. Rund um die Waltershofer Straße musste ein 300 Meter großer Sperrkreis eingerichtet werden. In diesem gab es nach Angaben der Polizei aber keine Anwohner, nur der Rangierbahnhof Waltershof musste geräumt werden.

Nächtliche Sperrung musste verlängert werden

Nach einer guten Stunde gab es Entwarnung, seitdem rollt der Verkehr auf der A7 wieder. Ursprünglich sollte der Elbtunnel bereits am Sonntagmorgen um 9 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden, nachdem in der Nacht die Signalanlagen getestet wurden. Sie waren für die Bauarbeiten zur Erweiterung der A7 südlich südlich des Tunnels neu programmiert worden. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer nutzte die Sperrung außerdem, um Vorarbeiten für die geplanten Großprojekte zu erledigen.

Vorarbeiten für A7-Erweiterung

Dazu gehörten Vermessungen für den Lärmschutztunnel Altona und Bauwerksuntersuchungen an der Hochstraße Elbmarsch, dem auf Stelzen stehenden Autobahnabschnitt südlich des Tunnels. Die Umleitung durch das Stadtgebiet und über die Elbbrücken hielt eine weitere Hürde bereit. Noch bis Montagfrüh ist die Amsinckstraße voll gesperrt.

