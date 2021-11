Blindgänger entdeckt: A7 in Hamburg voll gesperrt Stand: 17.11.2021 14:52 Uhr Im Hamburger Stadtteil Moorburg ist am Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Der Fundort befindet sich direkt neben der A7. Die Autobahn wurde für die Entschärfung zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Waltershof in beide Richtungen voll gesperrt. Da die Zünder stark beschädigt sind, geht der Kampfmittelräumdienst von einer komplizierten Entschärfung aus. Die Sperrung der A7 werde etwa zwei Stunden lang dauern, so die Schätzung.

Der Blindgänger liegt unter Wasser in einer Baugrube, nur fünf Meter hinter der Autobahnleitplanke. Zunächst muss der Sprengmeister den Frontzünder herausdrehen, erst dann kann der Sprengsatz gehoben werden. Anschließend ist dann der Heckaufschlagzünder dran. Der Kampfmittelräumdienst hat einen Sperrradius um die Fundstelle von 300 Metern und einen Warnradius von 500 Metern festgelegt. Anwohnerinnen und Anwohner gibt es in dem Hafengebiet nicht. In Moorburg sind aber einige Firmen von den Absperrmaßnahmen betroffen.

