Stand: 27.07.2022 17:14 Uhr Blaualgen: Badeverbot im Öjendorfer See

Für den Öjendorfer See gibt es ein Badeverbot. Laut Bezirk Hamburg-Mitte betrifft es die Badestelle Nord. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behören haben in dem See viele Blaualgen festgestellt. Diese können bei Badegästen gereizte Haut auslösen. Beim Verschlucken von Blaualgen können Übelkeit und Erbrechen die Folge sein. | Sendedatum NDR 90,3: 27.07.2022 17:00