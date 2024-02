Stand: 29.02.2024 15:37 Uhr Blankenese: Großer Polizeieinsatz in Bankfiliale

Großer Polizeieinsatz in einer Filiale der Deutschen Bank in Blankenese: Dort hatte ein Kunde am Donnerstagmittag offenbar Mitarbeitende der Bank bedroht. Daraufhin wurde Alarm ausgelöst, ein Großaufgebot der Hamburger Polizei raste in die Blankeneser Bahnhofsstraße. Kurz darauf konnte der Mann festgenommen werden.

