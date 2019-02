Stand: 09.02.2019 11:51 Uhr

Blankenese: Frachter rammt Fähre auf der Elbe

In Hamburg ist es am Sonnabendvormittag auf der Elbe zu einer Schiffskollission gekommen. Der 400 Meter lange Frachter "Ever Given" war gegen eine HADAG-Fähre gefahren, die am Anleger Blankenese lag.

Keine Verletzten

Die genaue Ursache für die Kollision ist noch unklar. Ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zufolge kam es auf dem 400 Meter langen Containerschiff "Ever Given" möglicherweise zu einem sogenannten Blackout der Maschinenanlage. Der Frachter, der in Richtung Elbmündung unterwegs war, kam vom Kurs ab und steuerte auf den Fähranleger in Blankenese zu. Dort lag zu dieser Zeit die 25 Meter lange HADAG-Fähre "Finkenwerder". Das Containerschiff rammte die kleine Fähre. Dort waren drei Besatzungsmitglieder, aber keine Passagiere an Bord. Die Besatzung blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Schiffe werden untersucht

Nach Angaben der Polizei war noch ein Schlepper an dem Frachter dran. Das hat möglicherweise Schlimmeres verhindert. Die HADAG-Fähre und der Anleger wurden erheblich beschädigt. Laut Feuerwehr hat sie nun einen Riss oberhalb der Wasserlinie und das Oberdeck ist demoliert. Derzeit seien Einsatzkräfte dabei, das Schiff nach weiteren Schäden zu untersuchen. Die "Ever Given" fuhr weiter nach Brunsbüttel. Dort sollen Ermittler der Wasserschutzpolizei an Bord gehen.

