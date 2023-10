Stand: 22.10.2023 19:30 Uhr Bisher weniger Nachtflüge als im Vorjahr

Am Hamburger Flughafen hat es bis September weniger Starts und Landungen nach 23 Uhr gegeben als im Vorjahr. Das geht aus Statistiken der Umweltbehörde und des Flughafens hervor, die im Internet veröffentlicht wurden. An den reduzierten Starts und Landungen dürften allerdings auch Bauarbeiten am Helmut-Schmidt-Airport einen Anteil haben. An knapp 30 Tagen fanden dort in diesem Jahr nachts Arbeiten statt und es durften keine verspäteten Flieger zwischen 23 und 6 Uhr starten oder landen. Das galt auch für Notfälle.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.10.2023 | 19:30 Uhr