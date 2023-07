Bisher nur wenige E-Autos in Hamburg in Brand geraten Stand: 29.07.2023 13:27 Uhr Der Autofrachter vor der niederländischen Küste brennt immer noch. Er soll auf einen vorläufigen Ankerplatz geschleppt werden. Ob tatsächlich ein Elektroauto den Brand verursacht hat, ist unklar. Sollte in Hamburg mal die Batterie eines E-Autos brennen, ist die Feuerwehr vorbereitet.

Dass Elektroautos auf Hamburgs Straßen brennen, ist bislang nur ganz selten vorgekommen, sagt Feuerwehrsprecher Thorsten Kraatz. Er spricht von einigen wenigen Einzelfällen. Und auch der Sicherheitsexperte des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Kapitän Uwe-Peter Schieder, sagt dazu: "Nach allem, was wir aus den Statistiken der Kfz-Versicherer wissen, brennen Elektroautos nicht öfter als Verbrenner." Als Hauptgründe für Brände durch Lithium-Ionen-Akkus nennt der Allianz-Industrieversicherer AGCS zum einen Produktionsdefekte, zum anderen beschädigte Batteriezellen oder Geräte, eine Überladung oder Kurzschlüsse.

Batterien können sich wieder selbst entzünden

Elektroauto-Brände seien grundsätzlich nicht schlimmer als normale Fahrzeugbrände, nur dauere die Bekämpfung meist länger, so Kraatz. Denn die Batterie könne sich immer wieder selbst entzünden. In solchen Fällen kann die Hamburger Feuerwehr sogenannte Löschnägel einsetzen. Das sind lange Metallrohre mit einer Spitze, die in eine brennende Batterie gerammt werden kann. Durch kleine Löcher wird dann ein Wassernebel zur Kühlung der Batterie eingeleitet. Das kann allerdings dauern.

Problematisch: Brände von E-Autos in Tiefgaragen

Der Feuerwehrverband stellte schon vor Jahren fest: Brennende Lithium-Ionen-Akkus können meist nur kontrolliert werden, bis das Feuer aus ist, vergehen manchmal Tage. Das kann dann zum Problem werden, wenn E-Autos beispielsweise in einer Tiefgarage Feuer fangen. Und auch ein Autotransporter sei bei einem Brand sehr problematisch, sagt der Leiter der Schnellen Eingreifgruppe See der Hamburger Feuerwehr, Dirk Flocke. Die Decks seien dicht an dicht mit Autos vollgestellt. Da könne man mit einem Schlauch nicht zum Brandherd vordringen.

Erst im Mai brannten mehrere Lieferwagen der Post in Altona. Bei den Elektroautos gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und langwierig. Anwohnerinnen und Anwohner wurden sogar aufgefordert, wegen des Qualms stundenlang Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nur 2,7 Prozent der Autos in Hamburg sind E-Autos

In Hamburg sind aktuell knapp 22.000 reine Elektroautos zugelassen. Das ist ein Anteil von 2,7 Prozent aller Autos in der Hansestadt. Hybrid-Fahrzeuge, also solche, die einen Elektroantrieb plus Benzin- oder Diesel-Motor haben, machen 7,7 Prozent aller Autos in der Hansestadt aus - das entspricht rund 63.000 Fahrzeugen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr