Bischöfin Fehrs besucht Einrichtung für Wohnungslose in Hamburg Stand: 24.12.2024 14:11 Uhr Bei einer Andacht in einer Einrichtung für Wohnungslose hat Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs an Heiligabend die biblische Weihnachtsgeschichte gelesen.

"Es ist enorm anrührend, wenn sehr arme Menschen zusammenkommen und 'O du Fröhliche' singen", sagte Fehrs am Rande der Andacht. Die Menschen verstünden die Botschaft von "Fürchtet euch nicht" in beängstigenden Zeiten ganz genau. Zudem gehe es an Weihnachten um Gemeinschaft und Gastfreundschaft.

Weihnachtsmenü mit Wildgulasch, Rotkohl und Knödeln

In der Tagesaufenthaltsstätte (TAS) für Wohnungslose, einer Einrichtung der Diakonie Hamburg, können sich Bedürftige tagsüber aufwärmen, etwas essen, duschen und Wäsche waschen. Das Weihnachtsmenü bestand an Heiligabend aus Wildgulasch mit Rotkohl und Knödeln. Fehrs verteilte dort Lebkuchenherzen mit der Aufschrift "Bleib behütet".

Fehrs: Weihnachten ein "Fest des Lebens"

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hatte sich bereits zuvor in ihrer Weihnachtsbotschaft gegen Resignation ausgesprochen. Weihnachten könne eine Auszeit sein, "ein Moment, um all den Irrsinn und die bedrückende Gewalt, um politischen Streit, um Krisen und schlechte Nachrichten einmal hintenan zu stellen", so Fehrs. Die Bischöfin erläuterte: "Eine solche Auszeit bedeutet keine Gleichgültigkeit. Sie ist vielmehr eine Einladung, Kraft zu schöpfen." Weihnachten sei ein "Fest des Lebens" inmitten aller Widersprüche.

