Stand: 04.12.2022 08:39 Uhr Billwerder: Gartenlauben abgebrannt

In Hamburg-Billwerder sind in der Nacht zu Sonntag zwei Gartenlauben abgebrannt und drei weitere durch die Flammen beschädigt worden. Das Feuer war in einem Kleingarten am Alten Landweg ausgebrochen. Zunächst hatten die Einsatzkräfte noch nach einem Bewohner gesucht, er hielt sich aber nicht in der Laube auf. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.12.2022 | 09:00 Uhr