Stand: 04.12.2022 18:33 Uhr Billwerder: Brennende Gartenlauben in Kleingartenanlage

Mehrere Gartenlauben haben in einer Kleingartenanlage in Billwerder gebrannt und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt fünf Gartenlauben standen am frühen Sonntagmorgen in Flammen. Zwei davon brannten komplett aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar.

