Stand: 18.08.2022 07:13 Uhr Billstedt: Zwei Transporter in Flammen

Nach einem Brand zweier Transporter in Billstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Person habe sich auffällig verhalten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Anwohnerinnen und Anwohner hatten in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie einen Knall gehört und eine Rauchwolke entdeckt hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte eines der Fahrzeuge in der Reclamstraße komplett aus, das zweite wurde durch übergreifende Flammen stark beschädigt. | Sendedatum NDR 90,3: 18.08.2022 06:30