Stand: 07.07.2024 09:03 Uhr Billstedt: Zwei Schuppen ausgebrannt

Im Billstedt sind am Sonntag früh zwei Schuppen ausgebrannt. Die Rauchsäule war bis in die Hamburger Innenstadt zu sehen. Laut Feuerwehr lagerten an der Steinbeker Hauptstraße Farbe, Lacke und Gasflaschen. Die Polizei geht davon aus, dass die Schuppen mit Absicht angezündet wurden.

