Stand: 03.10.2023 08:45 Uhr Billstedt: Rettungssanitäter bei Einsatz geschlagen

Im Hamburger Stadtteil Billstedt ist am Montagabend ein Rettungssanitäter ins Gesicht geschlagen worden. Rettungskräfte wollten in der Max-Klinger-Straße eine Frau behandeln, die kollabiert war. Weil ihm die Rettungsmaßnahmen nicht schnell genug gingen, griff der Sohn der Frau die Einsatzkräfte an. Die beiden Helfer schlossen sich im Rettungswagen ein und riefen die Polizei.

