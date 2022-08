Stand: 19.08.2022 16:24 Uhr Billstedt: Rauch im U-Bahn-Tunnel

Am U-Bahnhof Steinfurther Allee in Billstedt hat es am Freitag einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einem Tunnel hatte ein Zugführer der U2 Rauch bemerkt. Ursache ist vermutlich ein defekter Stromabnehmer. Verletzt wurde niemand. Die Hochbahn richtete am Nachmittag zwischen den Haltestellen Billstedt und Mümmelsmannsberg einen Schienenersatzverkehr ein. | Sendedatum NDR 90,3: 19.08.2022 16:00

